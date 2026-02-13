Paso a desnivel de Fonatur cerrará parcialmente el 14 de febrero

El paso a desnivel de Fonatur en la glorieta de San José del Cabo permanecerá cerrado parcialmente a partir del 14 de febrero a las 11:00 horas y hasta el 15 de febrero a las 15:00 horas, informó el Centro SICT en Baja California Sur.

La medida se debe a trabajos en el deprimido y las laterales de la obra, en la dirección de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo. Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas como el libramiento carretero, el corredor de la zona hotelera, el G20 o la desviación ubicada a la salida de la caseta del libramiento.

Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en Baja California Sur, detalló que la obra del distribuidor vial y el paso a desnivel registra un avance del 70 % y se prevé que los trabajos concluyan a finales de abril. Las autoridades reiteran la importancia de planear los traslados con anticipación para evitar contratiempos durante este cierre temporal.

