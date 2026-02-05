Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 5 de Febrero, 2026
HomeLos CabosPaso peatonal deprimido sustituirá puente elevado en zona de El Tezal
Los Cabos

Paso peatonal deprimido sustituirá puente elevado en zona de El Tezal

El Tezal contará con un paso peatonal deprimido para mejorar la seguridad vial y la estética urbana, informaron autoridades municipales de Los Cabos.
5 febrero, 2026
0
108
Paso deprimido zona del Tezal

El proyecto de infraestructura peatonal pendiente en la zona de El Tezal, en Cabo San Lucas, sigue en pie y se ejecutará como un paso peatonal deprimido, confirmó el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez. La obra, que originalmente se contemplaba como un puente peatonal a cargo de un supermercado, ahora busca priorizar el uso ciudadano y mejorar la imagen urbana del municipio.

El presidente municipal explicó que la decisión responde a la necesidad de contar con infraestructura funcional y estéticamente adecuada, tras experiencias previas con puentes peatonales que no cumplían su objetivo.

“Es tener un paso peatonal deprimido o un puente deprimido. La imagen urbana tenemos que cuidarla muchísimo en el municipio de Los Cabos. Ustedes saben lo que hemos sufrido en cuanto puentes peatonales se refiere, buscamos darle una mayor estética a la ciudad”, indicó.

LEE MÁS:  Consejo Ciudadano del Tezal pide aplicar fotomultas para reducir accidentes en la Transpeninsular

Ante los constantes accidentes viales en la zona, Agúndez Gómez detalló que, de manera paralela, se coordinarán acciones con el Centro SICT en Baja California Sur para implementar medidas que moderen la velocidad de los automovilistas. Aclaró que el paso peatonal deprimido es solo una de las soluciones dentro de una estrategia integral para reducir los percances y mejorar la seguridad vial en El Tezal.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEl TezalH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Canaco Tijuana exige la renuncia del Secretario de Seguridad tras detención de ...

Siguiente articulo

Gobierno de BCS rechaza proyecto “Santuario del Tío Checo” en Sierra La ...