Paso peatonal deprimido sustituirá puente elevado en zona de El Tezal

El proyecto de infraestructura peatonal pendiente en la zona de El Tezal, en Cabo San Lucas, sigue en pie y se ejecutará como un paso peatonal deprimido, confirmó el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez. La obra, que originalmente se contemplaba como un puente peatonal a cargo de un supermercado, ahora busca priorizar el uso ciudadano y mejorar la imagen urbana del municipio.

El presidente municipal explicó que la decisión responde a la necesidad de contar con infraestructura funcional y estéticamente adecuada, tras experiencias previas con puentes peatonales que no cumplían su objetivo.

“Es tener un paso peatonal deprimido o un puente deprimido. La imagen urbana tenemos que cuidarla muchísimo en el municipio de Los Cabos. Ustedes saben lo que hemos sufrido en cuanto puentes peatonales se refiere, buscamos darle una mayor estética a la ciudad”, indicó.

Ante los constantes accidentes viales en la zona, Agúndez Gómez detalló que, de manera paralela, se coordinarán acciones con el Centro SICT en Baja California Sur para implementar medidas que moderen la velocidad de los automovilistas. Aclaró que el paso peatonal deprimido es solo una de las soluciones dentro de una estrategia integral para reducir los percances y mejorar la seguridad vial en El Tezal.

