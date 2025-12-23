Paso peatonal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Una inversión estratégica en Santa Úrsula

El Gobierno capitalino confirmó la construcción de un paso peatonal elevado en las inmediaciones del Estadio Azteca, con miras al Mundial 2026. La obra tendrá una inversión aproximada de 33 millones de pesos y busca garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes durante los partidos que se celebrarán en el Coloso de Santa Úrsula.

Parte del plan integral de movilidad

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) detalló que el paso peatonal conectará directamente con el Cetram Huipulco y las principales vías de acceso al estadio, reduciendo riesgos para los miles de aficionados que se espera transiten por la zona en los encuentros mundialistas.

El proyecto se suma a otras inversiones en el área, como:

La construcción de un mercado en Huipulco

en Huipulco Un bici estacionamiento con presupuesto superior a 80 millones de pesos

con presupuesto superior a 80 millones de pesos La rehabilitación de puentes y vialidades en la zona sur de la ciudad

El Azteca se prepara para la inauguración

El Estadio Azteca, sede de la inauguración del Mundial 2026, se encuentra en un proceso de remodelación que contempla una inversión total de 1,511 millones de pesos, incluyendo mejoras en infraestructura, ampliación de espacios y modernización tecnológica.

El paso peatonal se considera estratégico para garantizar la movilidad peatonal en un recinto que recibirá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Impacto esperado

Seguridad vial: reducirá riesgos de accidentes en una zona de alta afluencia.

reducirá riesgos de accidentes en una zona de alta afluencia. Movilidad eficiente: conectará transporte público y accesos al estadio, facilitando el flujo de personas.

conectará transporte público y accesos al estadio, facilitando el flujo de personas. Preparación mundialista: cumple con estándares FIFA y ofrece una experiencia segura a los aficionados.

La construcción del paso peatonal en el Estadio Azteca, con un costo de 33 millones de pesos, representa una inversión clave para garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes al Mundial 2026. Junto con la remodelación del estadio y otras obras en la zona, el proyecto refuerza la preparación de la Ciudad de México para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

