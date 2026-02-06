Pastor evangélico es detenido por tráfico de personas en El Salvador

Pastor evangélico hondureño, conocido como el apóstol Santiago N, fue capturado por la Policía Nacional Civil de El Salvador. El arresto ocurrió en la Estación de Policía Fronteriza de El Amatillo, donde se le señala por el presunto delito de tráfico de personas. El pastor intentaba ingresar al país con un menor de 16 años sin la autorización legal de sus padres.

De acuerdo con los informes policiales, el apóstol Chago, como también se hace llamar, transportaba al adolescente de manera oculta en el baúl de su vehículo. Los agentes de la Estación de Policía Fronteriza de El Amatillo ejecutaron la detención en el sector del Puente Goascorán al detectar las condiciones inhumanas del traslado. En el operativo también fue detenida Lidia Sarahay N, de 38 años, quien viajaba como acompañante.

Las autoridades salvadoreñas informaron que el modo de transporte representaba un riesgo inminente de asfixia para el menor. El apóstol Santiago N y su acompañante, Lidia Sarahay N, fueron puestos a disposición judicial, mientras que el joven rescatado quedó bajo la protección del Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

El ahora detenido es una figura sumamente controversial en plataformas digitales. El pastor evangélico ha ganado notoriedad por sus frases polémicas y declaraciones virales grabadas por su equipo de trabajo. Sin embargo, su faceta mediática como el apóstol Chago se ha visto ensombrecida por estos graves cargos de tráfico de personas.

La situación jurídica de Santiago N se complica debido a que las condiciones físicas del viaje ponían en peligro la vida del menor. Tanto el líder religioso como Lidia Sarahay N enfrentarán el proceso legal en territorio salvadoreño tras ser sorprendidos en flagrancia por la policía fronteriza.

