Pastor viraliza solicitud de ofrendas para comprar dos iPhone 17 Pro Max al asegurar “revelación divina”

Un video viral muestra a un pastor que dijo haber recibido “la orden de Dios” de comprar dos iPhone 17 Pro Max, financiados con ofrendas de su congregación. La petición ha generado indignación en redes y reabre el debate sobre el abuso de poder en espacios religiosos.

Un video que circula en redes sociales muestra a un pastor evangélico afirmando ante su congregación que recibió una “revelación divina” para adquirir dos teléfonos de lujo —dos Apple iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes, uno para él y otro para su esposa—, y solicitando a sus feligreses que aportaran ofrendas para cubrir el costo.

Durante el sermón, el pastor declaró: > “Dios me dijo hace días: ‘Adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 TB, uno para ti y uno para tu esposa’. Me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares.”

LEE MÁS: Rescata Marina a 28 menores presuntamente secuestrados en altamar frente a La Paz

El video no identifica con claridad la ubicación exacta de la congregación ni el nombre del pastor, lo que ha generado dudas y especulaciones sobre la autenticidad del mensaje. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de un montaje o manipulación digital.

La grabación ya se volvió viral y está generando una ola de críticas en redes sociales, donde muchos consideran que se trata de un abuso de la fe de los creyentes para beneficio personal. Comentarios irónicos como “¿Dios ahora tiene cuenta en Apple Store?” se multiplican.

El precio estimado del modelo mencionado ronda los 1 799 dólares en Estados Unidos, o alrededor de 45 999 pesos mexicanos para la versión más avanzada de 2 TB en México, lo que alimenta la controversia sobre el destino de las ofrendas.

Este episodio reaviva el debate sobre los límites éticos de la donación en grupos religiosos, el uso de la fe para fines materiales y la responsabilidad de las comunidades ante líderes que solicitan aportaciones extraordinarias en nombre de “mandatos divinos”.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO