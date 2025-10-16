Detienen a “El Pato”, líder del Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez, Chihuahua

Autoridades mexicanas lograron la detención de Leonardo Daniel Martínez Vera, alias “El Pato”, líder de la célula criminal “La Mayiza”, vinculada al Cártel de Sinaloa en el Valle de Juárez.

La captura se realizó el 15 de octubre durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Operativo estratégico

El arresto tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en la avenida Paseo de la Victoria, tras semanas de trabajo de inteligencia conjunta entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad internacionales. Durante la acción se aseguraron armas largas, vehículos y equipos de comunicación utilizados por la célula criminal.

Perfil criminal de “El Pato”

Martínez Vera está señalado por dirigir actividades delictivas como tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y desapariciones forzadas, especialmente en el Valle de Juárez y la Sierra Tarahumara.

Su captura representa un golpe importante al Cártel de Sinaloa en Chihuahua y refuerza la estrategia nacional para desarticular redes criminales de alto perfil.

Repercusiones y próximos pasos

Tras su detención, “El Pato” fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde permanece bajo custodia mientras se formalizan los cargos. Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos en zonas de alta incidencia delictiva, como Guadalupe y Calvo, Madera y el Valle de Juárez, para desmantelar otras células del Cártel de Sinaloa.