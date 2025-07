Pato O’Ward conquista Toronto y suma su segunda victoria consecutiva en la IndyCar

El piloto mexicano Pato O’Ward se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Toronto 2025, firmando así su segundo triunfo consecutivo en la temporada de la IndyCar Series. O’Ward, al volante del auto número 5 del equipo Arrow McLaren, dominó el circuito urbano canadiense con un manejo preciso, estrategia acertada y un ritmo imparable en las últimas 40 vueltas.

El regiomontano tomó el liderato de forma definitiva luego de una serie de paradas en pits en la segunda mitad de la competencia, y desde ahí no soltó la punta. A falta de 20 vueltas, ya mantenía una ventaja de más de dos segundos sobre Rinus VeeKay, quien no logró mantener el paso en el cierre.

En los últimos giros, Pato supo administrar su ventaja mientras la carrera se llenaba de tensión. Primero, un despiste de Will Power provocó una maniobra peligrosa frente a Álex Palou, el líder del campeonato, que no tuvo consecuencias pero generó nerviosismo en los pits. Luego, Palou protagonizó una intensa disputa por posición con el McLaren número 7 de Christian Lundgaard, quien acabó contra el muro sin provocar bandera amarilla.

Ya sobre el final, cuando O’Ward estaba a pocos metros de la bandera blanca, los autos de Nolan Siegel y Felix Rosenqvist se tocaron y quedaron en sentido contrario en medio de la pista. El mexicano reaccionó con temple, esquivó el incidente y cerró su participación de manera impecable, asegurando los puntos completos para el campeonato.

El podio lo completaron Rinus VeeKay en el segundo lugar y Kyffin Simpson en el tercero. En tanto, Palou finalizó fuera del Top 10 y ve reducida su ventaja en la clasificación general.

En el muro de McLaren, Zak Brown, CEO de la escudería, celebró con efusividad el nuevo triunfo de su piloto estrella, quien se consolida como el principal rival por el título en 2025.

Con esta victoria, Pato O’Ward reafirma su gran momento en la categoría y eleva el orgullo del automovilismo mexicano a lo más alto del podio internacional.

The podium you definitely saw coming 😉

🥇 @PatricioOWard

🥈 @rinusveekay

🥉 @kyffinsimpson pic.twitter.com/e1iQmOqyY3

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 20, 2025