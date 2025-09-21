Patricia Reyes Spíndola recibe el Ariel de Oro

La actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola fue homenajeada con el Ariel de Oro, la máxima distinción que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ceremonia se llevó a cabo este sábado 20 de septiembre en Puerto Vallarta, en el marco de la entrega de los Premios Ariel.

El galardón le fue entregado por su amiga y colega María Rojo, quien destacó la importancia de la trayectoria de Patricia Reyes Spíndola para el cine nacional. La actriz agradeció el reconocimiento y compartió que lo considera un honor compartido con su familia y colegas de la industria.

Con una carrera de más de cinco décadas, Patricia Reyes Spíndola ha ganado previamente cuatro estatuillas Ariel en distintas categorías. Este nuevo reconocimiento simboliza la consolidación de su legado como una de las intérpretes más influyentes de México.

Durante la ceremonia, la actriz señaló que el cine es un esfuerzo colectivo y dedicó el premio a las personas que la han acompañado en su trayectoria, desde familiares hasta directores y compañeros de reparto.

La elección de Puerto Vallarta como sede fue celebrada por la artista, quien comentó que la ciudad es un lugar ideal para contar historias y no descartó la posibilidad de rodar algún proyecto en la región en el futuro.

El homenaje incluyó una proyección de escenas emblemáticas de su carrera, que provocaron aplausos prolongados de los asistentes. Patricia Reyes Spíndola se mostró emocionada y agradecida por el reconocimiento, que calificó como un hito en su vida profesional.

La ceremonia de los Premios Ariel reunió a destacadas personalidades del cine mexicano, quienes aplaudieron de pie el momento en que la actriz recibió el Ariel de Oro. La velada cerró con una ovación en honor a su compromiso y aportación al arte cinematográfico nacional.