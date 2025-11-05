Patrick Dempsey y el Invierno 2026: Los 8 perfumes que definen la nueva masculinidad

Perfumes para hombre buscan redefinir la masculinidad con propuestas cálidas y potentes para la temporada de frío. El mercado de la perfumería está en constante evolución, obligando incluso a quienes se aferran a una única esencia a considerar nuevas opciones que se adapten a las tendencias y las épocas del año. En un informe publicado el 30 de octubre de 2025, expertos documentaron los ocho jugos rotundos que aportarán luminosidad y brillo a los oscuros días de invierno 2026.

La fragancia del hombre más sexy: ¿Qué usa Patrick Dempsey?

El título de “Hombre Vivo Más Sexy” es otorgado anualmente por la revista People, y actualmente lo ostenta Patrick Dempsey, nombrado a finales de 2023. Si bien Dempsey es el referente de la masculinidad actual, no hay información confirmada o pública sobre qué perfume específico utiliza.

Las celebridades a menudo emplean una variedad de fragancias o incluso colonias personalizadas. Sin embargo, entre los perfumes masculinos que el mercado considera seductores se encuentran opciones populares como:

Dior Sauvage

Giorgio Armani Acqua Di Gio

Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme.

Tendencias olfativas Invierno 2026: Obras de arte para el frío

La separación de perfumes por estaciones es una práctica recomendada, ya que cada época del año demanda una intensidad diferente. El catálogo de fragancias para Invierno 2026 presenta esencias que buscan el refinamiento, la opulencia y un diálogo entre notas frescas y maderas. Estos jugos se convierten en verdaderas obras de arte olfativo.

Una de las principales recomendaciones es el eau de parfum Paradigme de Prada, el cual redefine la masculinidad con una fragancia cálida, fresca y estimulante. Este perfume presenta una estratificación de ingredientes que incluye notas amaderadas y ambarinas, destacando la bergamota de Calabria y el geranio Bourbon.

Acordes Amaderados y la intensidad espiritual

Las notas amaderadas y ahumadas son esenciales en las nuevas propuestas invernales, aportando textura y vigor. El eau de parfum Mystique de Trudon, creado por Émilie Bouge, canaliza una intensidad espiritual a través de la convergencia de humo y cuero. Este aroma es potente, audaz y enigmático, potenciado por el oud y un acorde de ámbar que le aporta suavidad sobre la piel.

Otra opción intensa es MYSLF L’Absolu de Yves Saint Laurent, una nueva versión del perfume que amplifica su capacidad de dejar rastro. Resulta cálido gracias a la madera de pachulí, combinada con facetas de flor de azahar, un acorde que se elabora en los Jardines Comunitarios Ourika, en Marruecos.

De Roma a La Habana: Esencias que evocan lugares

Algunas de las fragancias recomendadas para esta temporada transportan a lugares específicos, utilizando la perfumería como un accesorio silencioso que evoca identidades.

Eaux d’Artifice de Fendi se inspira en el anochecer de Roma , la Ciudad Eterna. Esta fragancia, creada por Jérôme di Marino, es un aroma mineral y acuático, con notas de enebro y ciprés mediterráneo, recomendado para utilizar de noche.

se inspira en el anochecer de , la Ciudad Eterna. Esta fragancia, creada por Jérôme di Marino, es un aroma mineral y acuático, con notas de enebro y ciprés mediterráneo, recomendado para utilizar de noche. En contraste, Havana Gold de Dries Van Noten evoca la atmósfera de los bares de La Habana, Cuba. Es una combinación inesperada de la adicción nostálgica del regaliz con la calidez hipnótica del absoluto de tabaco, desplegándose en tonos ahumados, especiados y de cuero.

Finalmente, el catálogo de ocho jugos invernales se complementa con: Lazulio de Diptyque (que busca capturar el color de la pluma de un pavo real con ruibarbo y benjuí), AMen Stellar* de Mugler (un perfume ambarado con notas de pistacho cremoso, ron y coñac), y Devotion For Men de Dolce & Gabbana (un perfume escarlata elegante y sensual con notas de café, vainilla y ámbar).