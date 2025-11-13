Patriots mantienen racha ganadora y buscan su octava victoria consecutiva ante los Jets
Nueva Inglaterra vive su mejor momento en años
Los New England Patriots atraviesan una de sus mejores rachas en años. Con siete victorias consecutivas y un récord de 8-2, el equipo dirigido por Jerod Mayo buscará este jueves por la noche su octavo triunfo al hilo cuando reciba a los New York Jets en el Gillette Stadium, en un duelo clave de la AFC Este.
Drake Maye, la revelación ofensiva de la temporada
La última victoria de los Patriots fue ante los Tampa Bay Buccaneers, con marcador de 28-23. La ofensiva lució precisa, mientras que la defensa volvió a ser determinante en los momentos clave.
Su mariscal de campo, Drake Maye, ha sido una de las grandes revelaciones del año. Hasta ahora acumula:
- Cerca de 2,555 yardas por aire
- 19 touchdowns
- 71 % de efectividad en pases completos
La mejor defensa contra la carrera en la NFL
En el costado defensivo, Nueva Inglaterra presume una de las líneas más sólidas de la liga. Permite apenas 79.2 yardas terrestres por partido, lo que la coloca como la mejor defensa contra la carrera en toda la NFL.
Jets en crisis y con urgencia de frenar la racha
Los Jets, con marca de 2-7, llegan al encuentro con la necesidad urgente de frenar su mala racha ante su rival histórico. En la serie entre ambos, los Patriots dominan con:
- 75 victorias
- 56 derrotas
- 1 empate
Las casas de apuestas los colocan como favoritos por más de 13 puntos para este duelo.
Un triunfo más y el regreso como potencia
Una victoria más colocaría a Nueva Inglaterra con ocho triunfos consecutivos, algo que no logra desde 2019. Esto reforzaría su regreso como potencia en la AFC, tras varios años de reconstrucción.
“Estamos encontrando nuestro ritmo en el momento justo”, declaró el entrenador Jerod Mayo. “El equipo ha aprendido a ganar de distintas maneras, y eso habla del compromiso y la mentalidad de grupo”.
Thursday Night Football con sabor a revancha
El duelo Patriots vs. Jets se jugará este jueves por la noche, en el tradicional Thursday Night Football. La misión de los locales será mantener su impulso ganador y consolidarse como una de las mayores sorpresas de la temporada 2025.
