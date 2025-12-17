Condenan a El Patrón por intentar asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva

Un juez federal dictó una sentencia de 14 años de prisión contra Armando N, alias El Patrón, por los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva. La resolución se emitió tras la aceptación de un procedimiento abreviado, con el que el acusado se declaró culpable de los hechos.

La condena fue ratificada en una audiencia de 53 minutos celebrada en la sala 1 del Reclusorio Norte, donde el juzgador impuso además una multa de 45 mil 896 pesos con 44 centavos al sentenciado. La sesión se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal al norte de la Ciudad de México.

Durante la lectura de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informó que las investigaciones identificaron que la orden para atentar contra el comunicador provino de estructuras del crimen organizado. En la audiencia, el juez explicó el procedimiento a Armando N antes de dictar la sentencia.

En el desarrollo de la diligencia, el acusado reconoció que el ataque fue instruido por un grupo del crimen organizado, confirmando la línea de investigación seguida por la autoridad federal desde el inicio del proceso.

Armando N fue detenido el 16 de octubre de 2023 en California, Estados Unidos, en cumplimiento de una solicitud de detención provisional con fines de extradición promovida por la Fiscalía General de la República. Su captura ocurrió tras ser identificado como integrante de la célula que intentó asesinar a Ciro Gómez Leyva en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.