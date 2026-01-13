Gobernador de BCS propone desaparecer el Patronato del Estudiante

El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío, anunció que se envió una iniciativa al Congreso del Estado para desaparecer el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano. La propuesta surge tras un análisis operativo que reveló una drástica disminución en la demanda de los servicios que ofrece esta institución, particularmente en el uso de las casas de estudiante y la entrega de becas.

De acuerdo con el documento, la desaparición de dicho Patronato no afecta la operación de las Casas del Estudiante, ya que estas serán administradas por la Secretaría de Educación Pública estatal.

El gobernador de BCS detalló que el organismo ha dejado de ser eficiente, señalando que la inversión necesaria para mantener la infraestructura y la nómina del Patronato del Estudiante no corresponde al número de beneficiarios actuales. Según el mandatario, muchos de los jóvenes que antes dependían de este patronato ahora cuentan con las Becas “Benito Juárez” y “Rita Cetina.

La iniciativa contempla que los bienes inmuebles y los recursos financieros que actualmente administra el Patronato del Estudiante sean transferidos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado. Con esto, el gobernador de BCS busca optimizar el gasto público y asegurar que la infraestructura educativa sea utilizada en proyectos con mayor impacto social. Se espera que la propuesta sea discutida por los diputados locales en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Contexto y antecedentes del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano

El Patronato del Estudiante Sudcaliforniano fue creado originalmente para facilitar el acceso a la educación de jóvenes provenientes de comunidades rurales y pesqueras, ofreciéndoles un lugar donde vivir y apoyo económico mientras realizaban sus estudios en ciudades como La Paz. Sin embargo, la descentralización de la oferta educativa, con la creación de extensiones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y los institutos tecnológicos en diversos municipios, ha reducido la necesidad de que los alumnos se trasladen a la capital.

Estadísticas recientes indican que la ocupación en las casas de estudiante ha caído más del 50% en la última década. El gobierno del estado ha enfatizado que la desaparición del patronato no significa la cancelación de apoyos, sino una reestructuración administrativa. Esta medida se suma a otros esfuerzos de austeridad impulsados por la administración actual, que busca eliminar dependencias descentralizadas que han perdido su propósito original o que presentan altos costos de operación frente a sus resultados.

