Patrulla atropella a madre e hija en Guadalajara, la joven falleció

Una patrulla de la Comisaría de Guadalajara protagonizó un accidente la tarde de ayer viernes en la colonia Talpita, dejando como saldo una mujer fallecida y otra en estado grave. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde sobre la avenida Juan de Dios Robledo, conocida también como la 56.

De acuerdo con los reportes, la unidad oficial pertenecía a la división de atención a la violencia contra las mujeres y se dirigía a un servicio cuando impactó contra un vehículo particular Nissan Tida de color tinto. Tras el choque, la patrulla salió proyectada hacia dos transeúntes.

Las víctimas fueron una madre y su hija que cruzaban la vía en ese momento. Ambas quedaron atropelladas sobre el asfalto, generando una intensa movilización de paramédicos de la Cruz Verde, quienes al llegar confirmaron la muerte de la mujer más joven, de alrededor de 30 años.

La segunda víctima, de aproximadamente 60 años, fue valorada en el lugar y trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece en estado grave bajo atención médica especializada.

El percance se registró en el cruce con la calle Santa Clemencia, a un costado del templo de la colonia Talpita. Elementos de la policía de Guadalajara acordonaron el sitio mientras agentes de la Fiscalía Estatal iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las primeras indagatorias incluyen el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, las cuales podrían esclarecer la mecánica del accidente. El conductor del automóvil Tida fue asegurado para deslindar responsabilidades.

Familiares de la mujer fallecida y de la lesionada llegaron al lugar del siniestro, consternados por la tragedia. La vialidad permaneció cerrada por varias horas, provocando complicaciones en el tránsito de la zona.