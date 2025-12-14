Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 14 de Diciembre, 2025
La Paz

Patrulla municipal es impactada por vehículo en el libramiento de La Paz

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo en el libramiento Daniel Roldán
Juan Butterfield
14 diciembre, 2025
21

Mas Noticias BCS

Accidente en la madrugada

La madrugada de este domingo 14 de diciembre se registró un accidente sobre el libramiento Daniel Roldán, donde un automóvil particular terminó impactando contra una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo golpeó la unidad oficial, ocasionando daños considerables en la parte frontal del automóvil particular. Debido a la magnitud de las afectaciones, fue necesaria la intervención de una grúa para trasladar ambos vehículos a los patios de la corporación.

Información pendiente

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre el estado de salud del conductor ni de los oficiales que viajaban en la patrulla. Se espera que el deslinde de responsabilidades se realice en las próximas horas.

Reacciones y especulaciones

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron comentarios entre la ciudadanía, quienes cuestionaron las posibles causas del incidente.

Entre las hipótesis más mencionadas se encuentran:

  • Exceso de velocidad.
  • Conducción imprudente.
  • Posible consumo de alcohol por parte del conductor.

Exhorto a la población

El caso se mantiene bajo investigación, mientras la policía municipal exhorta a la población a extremar precauciones al circular por esta vialidad, considerada una de las más transitadas de la capital sudcaliforniana.

EtiquetasAccidente automovilistico
