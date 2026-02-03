Patrullajes dejan seis detenidos por narcóticos y robo en La Paz y Los Cabos

Durante el fin de semana largo, patrullajes preventivos realizados en La Paz y Los Cabos dejaron como saldo la detención de seis personas por delitos contra la salud y robo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur.

De acuerdo con la autoridad estatal, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron a tres personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo, además de una persona en posesión de una motocicleta con reporte de robo y dos individuos que eran buscados por la justicia.

Una de las detenciones ocurrió en la colonia Lomas del Sol, en Los Cabos, donde policías estatales, en coordinación con MARINA y Policía Municipal, interceptaron un vehículo Hyundai Tucson, modelo 2023, conducido por Carla “N”, de 24 años.

Durante la revisión, los agentes localizaron 114 envoltorios con aparente droga cristal, 22 envoltorios con hierba similar a la marihuana y tres envoltorios con una sustancia con características de cocaína, por lo que la mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

En la ciudad de La Paz, en la colonia Tres de Mayo, fue detenido José “N”, de 29 años, quien llevaba consigo 20 envoltorios con presunta droga cristal, cuatro con aparente cocaína y seis con marihuana.

Más tarde, en la colonia Centro de la capital, fue asegurado Melvin “N”, de 23 años, al encontrársele cuatro envoltorios con marihuana, dos con presunta droga cristal y uno con aparente cocaína.

Por otra parte, en los aeropuertos internacionales de San José del Cabo y La Paz, fueron detenidos José y Luis “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de robo, emitidas por autoridades de la Ciudad de México y Tlaxcala.

Finalmente, en la colonia Las Brisas, en Cabo San Lucas, fue detenido David “N”, de 24 años, al ser sorprendido en posesión de una motocicleta con reporte de robo.

La autoridad estatal señaló que los recorridos de vigilancia continuarán y reiteró a la ciudadanía el llamado a denunciar de manera anónima al 089 cualquier hecho delictivo que ponga en riesgo la tranquilidad de la población.

