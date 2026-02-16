¡Noche de estrellas! Paty Cantú y Chayito Valdez Hija conquistan el Carnaval La Paz 2026

La música fue el alma de la bahía este domingo. En primer lugar, en el marco del cuarto día del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, el escenario principal del malecón vibró con dos espectáculos de primer nivel. Asimismo, la jornada dominical logró un equilibrio perfecto entre la tradición y la modernidad, reuniendo a miles de personas que disfrutaron de una noche bajo el cielo paceño tras el primer desfile de carros alegóricos.

La velada inició puntualmente a las 8:00 p.m. con una carga emocional muy alta. De hecho, la presentación de Chayito Valdez Hija fue un viaje por la memoria musical de México. Al interpretar los clásicos que inmortalizaron a su madre, la inolvidable “Alondra de México”, la artista logró conectar con el público local que no dejó de corear ni un solo tema. Debido a esto, la calidez de los paceños fue tal que la cantante extendió su repertorio, cerrando con broche de oro un show que reafirmó que el legado de la familia Valdez sigue más vivo que nunca.

Por otro lado, el cambio de ritmo llegó a las 9:00 p.m. con la entrada triunfal de Paty Cantú., con una trayectoria que ya supera las dos décadas, la cantautora demostró por qué es una de las referentes del pop en español. Al ritmo de “Insufrible amor” y temas de su reciente producción Sagitario, Cantú convirtió el Paseo Álvaro Obregón en un coro multitudinario. Sin embargo, más allá de su voz, fue su cercanía con la gente lo que terminó por conquistar a la audiencia, que se mantuvo concentrada frente al escenario hasta el último minuto.

Organización y ambiente familiar

Sin duda, el éxito de la noche no solo se debió a los artistas, sino a la logística del evento. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos destacando el flujo ordenado y la seguridad en la zona de conciertos. No obstante, las autoridades recordaron que el operativo de Protección Civil seguirá vigente durante los días restantes. En resumen, la mezcla de familias, turistas y jóvenes en un mismo espacio confirmó que el Carnaval de este 2026 está logrando su objetivo de ser una fiesta inclusiva y segura.

Finalmente, la energía del domingo dejó la vara muy alta para el cierre de la celebración. En conclusión, la noche de ayer fue un recordatorio de que La Paz es un destino que sabe disfrutar de sus tradiciones y abrirse a las nuevas propuestas musicales. Con estas acciones, la fiesta continúa este lunes con el segundo desfile y más sorpresas en el escenario principal, manteniendo encendida la llama de “Reinas del Cambio”.

