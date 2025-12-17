Entregan pavimentación integral en Santa Anita en beneficio de más de 3 mil habitantes

El Ayuntamiento de Los Cabos entregó la pavimentación integral de las calles Palo Blanco y Datildillo en la comunidad de Santa Anita, en San José del Cabo, obra que busca mejorar la movilidad y la seguridad de más de 3 mil habitantes.

La obra fue ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas y forma parte de las acciones del XV Ayuntamiento de Los Cabos para fortalecer la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias del municipio.

Durante el acto de entrega, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez dialogó con vecinas y vecinos de la comunidad. Destacó la importancia de mantener el ritmo de trabajo en las colonias, subrayando que la pavimentación integral, la creación de espacios recreativos y el fortalecimiento de la infraestructura social son parte del compromiso permanente del gobierno municipal con el bienestar común.

La pavimentación integral se realizó con recursos de Participaciones Federales, Ramo 28, e incluyó una intervención completa de servicios básicos y vialidad. Se construyeron 390 metros lineales de red de drenaje, 390 metros de red de agua potable y 380 metros lineales de vialidad.

Asimismo, se colocaron 2 mil 400 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 900 metros cuadrados de banquetas, rampas y accesos vehiculares, además de 700 metros lineales de guarniciones, mejorando de manera integral la imagen urbana de Santa Anita.

Como parte del proyecto, se instaló alumbrado público con tecnología LED, mediante la colocación de 12 postes, con una cobertura de 3 mil 440 metros cuadrados. Esta acción fortalece la seguridad y movilidad en la zona, beneficiando directamente a más de 3 mil habitantes de San José del Cabo.

La inversión total de la pavimentación integral fue de 8 millones 907 mil 994 pesos con 11 centavos.

En la entrega estuvieron presentes el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña; el contralor municipal, Mario Alejandro Fernández Briseño; el director general de OOMSAPAS Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca; el director general de Obras Públicas, Christopher Enríquez González; Jorge Luis Sánchez Sandoval, de la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos; la diputada local Gabriela Montoya Terrazas, así como autoridades municipales y representantes de la comunidad.