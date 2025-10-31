Inician obras de pavimentación integral en Las Veredas, San José del Cabo

Con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó el inicio de los trabajos de pavimentación integral con concreto hidráulico en la colonia Las Veredas, acompañado por el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez.

La pavimentación en Las Veredas se realiza sobre la calle Los Tabachines, en San José del Cabo, con una longitud de 350 metros lineales y una inversión de 13 millones 597 mil pesos. La obra beneficiará directamente a más de 1,700 habitantes de la zona.

El proyecto incluye la construcción de rampas con accesibilidad universal, la instalación de una nueva red de agua potable con 35 tomas domiciliarias y la colocación de alumbrado público con luminarias tipo LED. También contempla señalización vial, mobiliario urbano y mejoras para una movilidad más segura.

Durante el evento, el gobernador Víctor Castro destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración de trabajar coordinadamente con los municipios para garantizar infraestructura segura, funcional y duradera.

“Con obras como esta seguimos impulsando el crecimiento urbano sostenible, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las personas de Los Cabos”, expresó el mandatario.

Por su parte, el alcalde Christian Agúndez reconoció el respaldo del Gobierno del Estado en la realización de proyectos que fortalecen la infraestructura urbana y fomentan el progreso de las comunidades.

Finalmente, el gobernador reafirmó que con la pavimentación en Las Veredas se consolida el compromiso de la administración estatal con el desarrollo de las familias sudcalifornianas, impulsando acciones que promueven la transformación y el progreso de Los Cabos.