Avanza Obras Públicas con la remodelación de la calle Paseo de Los Marinos en San José del Cabo

Mejora vial en El Chamizal

Como parte de las acciones para fortalecer la movilidad y transformar la infraestructura vial del municipio, el XV Ayuntamiento de Los Cabos desarrolla la pavimentación integral con concreto hidráulico de la calle Paseo de Los Marinos, ubicada en la colonia El Chamizal, en San José del Cabo.

El proyecto es ejecutado por la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos.

El titular de la dependencia, Christopher Enríquez González, informó que la obra registra actualmente un avance global del 35%, con una inversión total de 24 millones 470 mil 921.54 pesos, provenientes del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla:

Pavimentación de 4 mil 148 metros cuadrados , incluyendo guarniciones y banquetas

, incluyendo guarniciones y banquetas Rehabilitación de 218 metros cuadrados de andador peatonal

Reinstalación de 450 metros lineales de red de agua potable

Instalación de 225 metros de alumbrado público

La ejecución total está programada para concluirse en un plazo aproximado de 120 días.

Más obras para 2026

Enríquez González explicó que esta obra fue licitada por instrucción directa del alcalde, tras un recorrido previo por la vialidad.

Además, forma parte de una ampliación presupuestal que permitirá incrementar significativamente el número de proyectos de infraestructura durante el presente año.

“En 2025 desarrollamos 21 obras y con esta ampliación financiera, buscamos prácticamente duplicar esa cifra, llevando más pavimentaciones y mejoras urbanas a distintas colonias del municipio”, comentó.

Finalmente, el funcionario destacó que la rehabilitación de la calle Paseo de Los Marinos se integra al plan municipal de pavimentación, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias.

La obra generará un impacto positivo en la movilidad y el desarrollo urbano de San José del Cabo.

