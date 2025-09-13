La Paz conmemora el 175 Aniversario de los Niños Héroes de Chapultepec

Este 13 de septiembre, la capital del estado fue escenario de la ceremonia conmemorativa del 175 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío en el monumento dedicado a estos jóvenes patriotas.

El acto contó con la presencia del General de División DEM Inocente Prado López, Comandante de la Tercera Zona Militar; el Almirante Santiago Jorge Morgado Gómez, Comandante de la Cuarta Región Naval; el General Luis Gerardo Meraz Cuevas, coordinador estatal de la Guardia Nacional; así como autoridades civiles, entre ellas Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz.

Durante su intervención, el General Inocente Prado López subrayó la importancia histórica de los Niños Héroes, recordando que “este acto cívico pudiera parecer aislado, si no se vincula con la confabulación que hicieron antes de emprender la guerra en contra de nuestra amada patria, marcando una senda de sangrientas batallas en el cerro del Chapulín y su bosque. Desde siempre, para nosotros los mexicanos, han sido un símbolo de identidad y pertenencia”.

LEE MÁS: Reportan socavón en la carretera Transpeninsular rumbo a Cerritos

La ceremonia incluyó la guardia de honor en el monumento, reconociendo el valor, la valentía y el sacrificio de los jóvenes cadetes que defendieron la patria durante la Batalla de Chapultepec, recordando a la ciudadanía la relevancia de mantener viva la memoria histórica de este hecho emblemático en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO