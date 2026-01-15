: Alcaldesa Paz Ochoa refuerza la seguridad en Loreto con la "Mesa Violeta"

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, reafirmó su compromiso con la integridad de las familias loretanas al encabezar una sesión clave de la Mesa Violeta. Este mecanismo de coordinación busca articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables en el municipio.

Durante el encuentro, la presidenta municipal enfatizó que la seguridad de las mujeres es un eje transversal de su administración. La Mesa Violeta permite dar seguimiento puntual a denuncias, establecer perímetros de protección y, sobre todo, implementar programas preventivos en colonias y comunidades rurales de Loreto. “No bajaremos la guardia; queremos que cada mujer en nuestro municipio se sienta segura y respaldada por sus instituciones”, señaló Ochoa Amador.

En estas mesas de trabajo participan representantes de la policía municipal, estatal y federal, así como organismos especializados en derechos humanos. El objetivo es que Loreto no solo sea reconocido como un Pueblo Mágico por su belleza y cultura, sino también por ser un modelo de seguridad y respeto a la vida libre de violencia.

Puntos clave de la estrategia: Coordinación inmediata ante reportes de violencia de género. Fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana. Capacitación a elementos de seguridad con perspectiva de género.



