Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 15 de Enero, 2026
HomeBCSAlcaldesa Paz Ochoa refuerza la seguridad en Loreto con la “Mesa Violeta”
BCS

Alcaldesa Paz Ochoa refuerza la seguridad en Loreto con la “Mesa Violeta”

La presidenta municipal de Loreto, Paz Ochoa Amador, encabeza acciones estratégicas para prevenir la violencia de género y fortalecer la paz social en el municipio
15 enero, 2026
0
2
: Alcaldesa Paz Ochoa refuerza la seguridad en Loreto con la "Mesa Violeta"

Facebook Paz Ochoa Amador

La alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador, reafirmó su compromiso con la integridad de las familias loretanas al encabezar una sesión clave de la Mesa Violeta. Este mecanismo de coordinación busca articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y grupos vulnerables en el municipio.

Durante el encuentro, la presidenta municipal enfatizó que la seguridad de las mujeres es un eje transversal de su administración. La Mesa Violeta permite dar seguimiento puntual a denuncias, establecer perímetros de protección y, sobre todo, implementar programas preventivos en colonias y comunidades rurales de Loreto. “No bajaremos la guardia; queremos que cada mujer en nuestro municipio se sienta segura y respaldada por sus instituciones”, señaló Ochoa Amador.

En estas mesas de trabajo participan representantes de la policía municipal, estatal y federal, así como organismos especializados en derechos humanos. El objetivo es que Loreto no solo sea reconocido como un Pueblo Mágico por su belleza y cultura, sino también por ser un modelo de seguridad y respeto a la vida libre de violencia.

  • Puntos clave de la estrategia:

    • Coordinación inmediata ante reportes de violencia de género.

    • Fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana.

    • Capacitación a elementos de seguridad con perspectiva de género.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Etiquetas"Mesa Violeta"LoretoMesa de seguridad
Articulo anterior

Sin pruebas y con supuestos, la FGE de Baja California atribuye a ...

Siguiente articulo

Subutilización de la garita de El Chaparral agrava filas y retrasos en ...