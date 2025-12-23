Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 23 de Diciembre, 2025
Tecnología

¿Los PC serán un lujo? La inteligencia artificial dispara los precios para 2026

La falta de memorias DRAM y NAND por el éxito de la IA elevará el costo de las computadoras hasta un ocho por ciento durante el próximo año
23 diciembre, 2025
¿Los PC serán un lujo? La inteligencia artificial dispara los precios para 2026

Foto: Edición

El mercado de las computadoras personales enfrentará un incremento de costos de hasta el 8% durante el 2026. Las nuevas proyecciones de la consultora IDC advierten sobre una crisis de suministros que afecta a toda la industria tecnológica.

Empresas como Lenovo y Dell estiman que el valor de sus equipos subirá incluso un 15% en ciertos sectores. La causa principal de este fenómeno radica en la alta demanda de componentes específicos para el sector de la inteligencia artificial.

Los fabricantes priorizan la creación de chips de tipo HBM debido a su alta rentabilidad frente a las memorias tradicionales. Este cambio de enfoque provoca un desabasto crítico de memorias DRAM y NAND en las líneas de producción habituales.

¿Por qué hay escasez de componentes básicos?

Las fábricas actuales no amplían sus instalaciones por temor a una posible burbuja financiera vinculada a la IA. La construcción de nuevas plantas de semiconductores requiere años de trabajo y una inversión monetaria astronómica.

¿Es momento de realizar una compra ahora?

Expertos de marcas como Kingston sugieren la adquisición anticipada de hardware antes de que las tarifas suban todavía más. Algunas empresas optan por vender equipos sin memoria RAM para evitar la especulación y proteger al consumidor final.

La decisión final depende de la urgencia del usuario para renovar sus herramientas de trabajo o entretenimiento. El panorama para el próximo año no muestra indicios de una estabilización clara en los valores de mercado.

