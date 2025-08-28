Con fe y pedaleando desde Quintana Roo, Santiago llegó a Cabo San Lucas

Bajo un sol tan constante como su fe, Santiago Caamal Beh, joven de 33 años originario de Tixcacal Guardia, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, llegó este jueves 28 de agosto al Santuario de la Virgen de Guadalupe en Cabo San Lucas, completando una manda religiosa que lo llevó a cruzar México en bicicleta.

Con una imagen de la Virgen de Guadalupe atada a su bicicleta y una promesa en el corazón, Santiago pedaleó durante más de dos meses atravesando estados, climas y caminos, guiado únicamente por su fe y el objetivo de llegar con bien al santuario sudcaliforniano.

🚴‍♂️ Recibimiento emotivo en el Santuario de la Virgen

Poco después del mediodía, Santiago fue recibido por cientos de fieles que lo esperaban desde temprana hora en el Santuario de la Virgen en Cabo San Lucas. La escena fue profundamente emotiva: flores, porras, mariachis, oraciones y lágrimas acompañaron su llegada. Elementos de Seguridad Pública y ciclistas locales lo escoltaron desde la comunidad de Pescadero hasta el templo.

“Es algo increíble, la verdad jamás me imaginé que la gente nos iba a recibir así; no tengo palabras para describirlo. Con la gran fe que tenemos todos los católicos, es como estoy aquí cumpliendo mi meta”, expresó entre lágrimas.

La explanada del santuario se convirtió en un lugar de celebración y devoción. Las alabanzas a la Virgen de Guadalupe no se hicieron esperar, mientras Santiago saludaba a quienes lo esperaron durante horas.

🙏 Una manda que deja huella

Aunque su travesía fue larga, Santiago dejó claro que este será el último viaje de este tipo que emprenda.

“No, esta es mi última manda… ya no voy a regresar”, dijo con una mezcla de satisfacción y nostalgia.

Durante la tarde, Santiago informó que permanecerá algunos días en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Cabo San Lucas, donde los fieles que deseen conocerlo podrán acercarse. No especificó cuántos días permanecerá en el destino.

Más allá del esfuerzo físico, la historia de Santiago Caamal es ya parte de las muchas historias de fe que alimentan la devoción por la Virgen de Guadalupe en Baja California Sur, y que conectan a comunidades a lo largo del país.

