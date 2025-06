“Los acosadores me dan asco”: Pedro Pascal reafirma críticas a J.K. Rowling

El actor del momento Pedro Pascal a reafirmado sus críticas a la escritora J.K. Rowling por sus declaraciones celebratorias ante un fallo judicial en Reino Unido que afecta a la comunidad trans.

En una entrevista con Vanity Fair, el exprotagonista de “The Last of Us” no solo defendió su postura anterior, sino que reafirmó su compromiso con los derechos trans, particularmente al recordar a su hermana, Lux Pascal, una mujer transgénero.

Pedro Pascal reflects on calling J.K. Rowling’s anti-trans rhetoric “heinous LOSER behavior”:

“The one thing that I would say I agonized over a little bit was just, ‘Am I helping? Am I fucking helping?’ It’s a situation that deserves the utmost elegance so that something can… pic.twitter.com/3oXeZyEXh1

— VANITY FAIR (@VanityFair) June 24, 2025