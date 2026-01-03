Pedro Sánchez pide desescalada en Venezuela tras ataque de EU y activa gabinete de crisis diplomática

España llamó a la desescalada del conflicto en Venezuela y exigió respeto al derecho internacional tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos, un episodio que ha elevado la tensión global luego de la captura de Nicolás Maduro. El pronunciamiento del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se suma a una cadena de reacciones internacionales que buscan contener una crisis de alcances imprevisibles.

El mensaje de Sánchez subrayó que Madrid mantiene un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos, en un contexto marcado por acciones militares, declaraciones cruzadas y llamados urgentes a la mediación. El mandatario recalcó la necesidad de ceñirse a los principios de la Carta de Naciones Unidas, una referencia directa al marco legal que rige el uso de la fuerza entre Estados.

La posición española incluyó un componente práctico de protección consular, al confirmar que la embajada y los consulados en Venezuela continúan operando con normalidad. El Gobierno aseguró que el Ministerio de Exteriores se mantiene atento a la situación de la colonia española en el país, una prioridad habitual en escenarios de inestabilidad política y militar.

El canciller José Manuel Albares activó de inmediato el gabinete de crisis del Ministerio de Exteriores, una señal de la gravedad con la que España evalúa el impacto del ataque estadounidense. La coordinación interna se complementa con contactos permanentes con socios de la Unión Europea y con países de la región, en un intento por articular una respuesta diplomática coherente.

El Ejecutivo español también confirmó que Albares sostuvo comunicación con el líder opositor venezolano Edmundo González, quien reside en España tras salir de Venezuela con apoyo del propio gobierno español. Ese contacto refleja el delicado equilibrio de Madrid, que mantiene vínculos con actores de la oposición sin abandonar el llamado a soluciones políticas y pacíficas.

En su postura oficial, España recordó que no reconoció los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, una precisión que reafirma su distancia con el proceso electoral, pero que no se traduce en respaldo a una intervención militar. El énfasis sigue puesto en una salida democrática construida mediante diálogo y negociación.

El comunicado de Exteriores destacó que todo el personal diplomático español en Caracas y sus familias se encuentran en buen estado, un dato relevante ante los reportes de explosiones y sobrevuelos militares registrados en distintos puntos del país. La seguridad del personal extranjero se ha convertido en un indicador clave del deterioro o contención de la crisis.

La posición de España se alinea con otras voces europeas que advierten sobre los riesgos de normalizar acciones armadas unilaterales en América Latina. En un escenario donde la legalidad internacional está bajo escrutinio, Madrid apuesta por la moderación como vía para evitar una escalada que comprometa la estabilidad regional.

