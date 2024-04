¡Ya limaron asperezas! Pedro Sola se disculpa con el Escorpión Dorado

Pedro Sola y Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado limaron asperezas y aclararon por qué tenían diferencias. Esto surge luego de que se especulara que el conductor de 77 años fuera retirado de Ventaneando, por las actitudes groseras que habría tenido, especialmente hacia el hermano de Gabriel Montiel.

Según el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, los ejecutivos de la empresa habrían solicitado la cabeza de Sola después de que se retirara de pleno programa en el que fue invitado el Escorpión.

A través de una fotografía compartida entre el conductor de Ventaneando y el influencer, anunciaron públicamente su reconciliación. Esto se debe a que el creador de contenido tiene un nuevo programa en TV Azteca, al cual el conductor fue invitado.

Precisamente, durante una entrevista para dicho programa, el periodista de espectáculos explicó que decidió asistir porque consideró que era el momento justo para ofrecer disculpas a su ahora colega y explicarle el motivo de su comportamiento anterior. Incluso hubo un momento en el que le extendió la mano al youtuber y le dio un abrazo para sellar sus desacuerdos, mientras recibían aplausos del público.

Hace tiempo Montiel lo invitó a participar en su sección en el canal de YouTube “El Escorpión al Volante”, pero el presentador de televisión se negó, sin especificar la razón en ese momento. Ahora, le confesó al Escorpión que nunca tuvo la intención de asistir a la entrevista debido a que no le agradaba su personalidad. Sin embargo, su descontento hacia él comenzó hace un año cuando Alex acudió a una entrevista para Ventaneando, en la que Pedro sintió que se estaba burlando de él junto a su compañera Linet Puente.

“Un día vino aquí, se sentó allí. Yo estaba muy susceptible. Sentí que se burló todo el programa de mí. Me quedó un resquemor terrible porque me sentí muy agredido, muy mal y lloré. Tontamente, mi estado de ánimo no estaba bien. Estaba muy susceptible. Ha pasado el tiempo y digo: ‘Bueno, ¿yo por qué estoy peleado con este muchacho?”, explicó Pedro.