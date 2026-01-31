Pedro Torres: la TV mexicana despide a su visionario silencioso que marcó una era en el entretenimiento

El mundo de la televisión y el entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pedro Torres, productor y creativo que transformó la narrativa audiovisual en el país, informaron familiares y colegas en redes sociales. Torres murió a los 72 años luego de enfrentar complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva.

Torres, cuya carrera abarcó desde videoclips hasta formatos globales de televisión, se destacó por impulsar producciones que definieron épocas en la pantalla chica. Fue pionero en introducir reality shows como Big Brother México, que se convirtió en un fenómeno cultural desde su primera emisión en 2002, además de producir series como Mujeres Asesinas y formatos televisivos que influyeron en el entretenimiento nacional.

Aunque evitó el protagonismo frente a las cámaras, su huella fue indeleble: encuadres icónicos en videoclips como “La incondicional” de Luis Miguel y una visión que combinó estilo cinematográfico con el dinamismo de la televisión lo convirtieron en un referente del medio. Su creatividad permeó proyectos que rompieron moldes y llevaron la producción nacional a nuevos estándares de calidad.

Tras darse a conocer la noticia del deceso, figuras del espectáculo y colegas compartieron mensajes de respeto y admiración por su trayectoria. Lucía Méndez, actriz y cantante, quien fuera pareja de Torres y madre de su hijo, lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo”, expresó, destacando no solo su impacto profesional sino también su dimensión humana.

La familia anunció que el velorio será privado, y que en su momento se dará a conocer la fecha y hora de las misas para honrar su memoria.

