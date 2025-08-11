¿Otra vez? Pee Wee es arrestado en Texas por conducir ebrio

El reconocido cantante Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como “Pee Wee” quien fue voz de los Kumbia Kings, fue detenido en Texas el pasado domingo 10 de agosto de 2025. El arresto, ocurrido alrededor de las 10:00 p.m. en Edimburgo, Texas, se produjo bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad, una grave falta que ha conmocionado a sus seguidores.

La noticia, que rápidamente generó alarma, fue difundida por el publicista y comentarista de espectáculos Carlo Uriel a través de su cuenta de X. Uriel, quien colabora en el programa de Flor Rubio, afirmó tener la información confirmada, lo que provocó una rápida reacción en redes sociales.

Lo más preocupante de esta detención es el antecedente: según Carlo Uriel, este es el segundo arresto del intérprete de “Mi Dulce Niña” por conducir bajo el influjo del alcohol en los últimos años, un dato que agrava la situación legal del artista.

¿Qué pasará con Pee Wee?

Tras la detención, el equipo legal del cantante ya está movilizado. Carlo Uriel ha informado que los abogados de Pee Wee se encuentran realizando gestiones para que pueda salir libre bajo fianza. Este paso es crucial para el cantante mientras se define su situación legal.

Silencio de Pee Wee

Hasta el momento, no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de la oficina de prensa de Pee Wee ni en sus cuentas personales en redes sociales.

El silencio de sus plataformas y representantes subraya la delicadeza del momento que atraviesa el artista y mantiene en vilo a sus admiradores