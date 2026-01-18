Pelayo gestiona liberar libramiento de cuota por tráfico en la Transpeninsular

Ante el severo congestionamiento vial en la carretera Transpeninsular por las obras del paso a desnivel en la glorieta Fonatur, el diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias gestiona ante Caminos y Puentes Federales (Capufe) la liberación temporal del libramiento de cuota que conecta Cabo San Lucas, San José del Cabo y el Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

El legislador por Baja California Sur señaló que aún existen posibilidades de lograr este acuerdo y que se están agotando todas las vías de diálogo para que, con el inicio del nuevo periodo legislativo, se cuente con el respaldo de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados.

“Todavía existe una posibilidad y estamos agotando hasta el último momento. Ya que inicie este periodo legislativo, podamos tener el acompañamiento de la Comisión de Infraestructura, la cual hizo un compromiso de solidarizarse con el pueblo de Baja California Sur y permitir el libre acceso por unas horas”, declaró Pelayo.

El diputado explicó que la propuesta consiste en permitir el libre acceso al libramiento de cuota en horarios específicos, particularmente dos horas por la mañana y dos por la tarde, con el objetivo de reducir el impacto vial que afecta diariamente a trabajadores, turistas y residentes de la región.

