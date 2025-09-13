Pelea del Canelo vs Crawford 2025: horario y dónde ver EN VIVO hoy
Los aficionados de todo el mundo están listos para ver al tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez defender sus cuatro títulos mundiales supermedianos ante el invicto estadounidense Terence Crawford. Si te preguntas dónde ver en vivo la pelea del Canelo vs Crawford y a qué hora sintonizar, aquí te lo detallamos todo.
Cuándo y Dónde se Disputará la Pelea del Año entre Canelo y Crawford
Horarios del Canelo vs Crawford 2025: México y el Mundo
Horarios de la Cartelera Preliminar:
- Ciudad de México: 17:30 hora.
- Estados Unidos: 19:30 horas (ET) / 16:30 horas (PT)
- España: Domingo 14 de septiembre | 01:30 horas
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 18:30 horas
- Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 17:30 horas
Horarios de la Cartelera Principal:
- Ciudad de México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
- España: Domingo 14 de septiembre | 03:00 horas
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 20:00 horas
- Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 19:00 horas
Horarios de la Pelea Estelar (aproximados):
- México (centro): 21:00 horas
- Estados Unidos: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT)
- España: Domingo 14 de septiembre | 05:00 horas
- Argentina: Domingo 14 de septiembre | 00:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 22:00 horas
- Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 21:00 horas
¿Dónde Ver EN VIVO la Épica Batalla: Canelo vs Crawford por Netflix?
Para los aficionados en México y Latinoamérica, la única forma de ver EN VIVO la pelea del Canelo vs Crawford será a través de la plataforma de streaming Netflix. ¡Así es! La plataforma ha asegurado la transmisión exclusiva del evento, por lo que no habrá cobertura por televisión abierta. La buena noticia es que, según Netflix Latinoamérica, la pelea estará incluida en la suscripción existente de los usuarios.
Los Protagonistas: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, un Duelo de Récords
Saúl ‘Canelo’ Álvarez, con 35 años y un impresionante récord de 63 victorias (39 por nocaut), 2 empates y 2 derrotas, pondrá en juego sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano. El jalisciense ha declarado que promete su “mejor actuación” y que “pondrá todo lo que tiene en esta pelea”. A pesar de su reconocimiento a Crawford como “bueno”, ‘Canelo’ no lo considera en su misma “liga”.
Por su parte, Terence Crawford, un peleador estadounidense invicto con una marca perfecta de 41 victorias, de las cuales 31 han sido por nocaut, afronta el reto de subir dos categorías de peso (de 69 kg a 76.2 kg / 168 libras) para medirse con Álvarez. Crawford ha expresado su confianza, afirmando que está “listo para sacudir el mundo” y que “así es como se hacen las leyendas, asumiendo riesgos”.
¡Todo está listo para una noche que quedará grabada en la historia del boxeo! ¡No te pierdas la pelea del Canelo vs Crawford 2025!
