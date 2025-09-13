Pelea del Canelo vs Crawford 2025: horario y dónde ver EN VIVO hoy

Los aficionados de todo el mundo están listos para ver al tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez defender sus cuatro títulos mundiales supermedianos ante el invicto estadounidense Terence Crawford. Si te preguntas dónde ver en vivo la pelea del Canelo vs Crawford y a qué hora sintonizar, aquí te lo detallamos todo.

Cuándo y Dónde se Disputará la Pelea del Año entre Canelo y Crawford

El espectacular enfrentamiento tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada , la casa de los Raiders de la NFL. Este recinto, con capacidad para 65,000 espectadores, será el escenario de una noche histórica en vísperas a la celebración de la Independencia de México. ‘Canelo’ Álvarez regresa a Norteamérica tras su paso por Arabia Saudita para una prueba que, según analistas, es su mayor desafío en años recientes.

Horarios del Canelo vs Crawford 2025: México y el Mundo

La pelea estelar entre Canelo y Crawford está programada para que los boxeadores suban al ring alrededor de las 21:00 horas (9:00 PM) del centro de México. Es importante recordar que este horario del Canelo vs Crawford es aproximado y podría variar dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te dejamos los horarios clave para la cartelera principal y estelar en diferentes países: Horarios de la Cartelera Preliminar: