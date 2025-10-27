Pelea entre aficionados del Gran Premio en México desata críticas

Durante el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un aficionado ebrio que arrojó cerveza sobre otros provocó una pelea a nivel de pista, lo que derivó en empujones, una mujer involucrada que recibió una patada y un joven que incluso bailó durante el altercado. Las imágenes se viralizaron y generaron críticas al sistema de control de los organizadores de un evento internacional de Fórmula 1.

Lo que empezó como una provocación banal escaló a violencia pública, lo que ha planteado entre usuarios cuestionamientos sobre el control y la seguridad de los espectadores en citas deportivas de alto nivel.

Los videos que circulan en redes sociales muestran al hombre con camiseta del equipo Red Bull Racing arrojando la bebida a un aficionado con camiseta del equipo Scuderia Ferrari, quien responde con un golpe que derriba al primero. Mientras tanto, terceras personas, incluida una mujer, intervienen con patadas, empujones e incluso gestos de diversión ante el caos.

Este tipo de confrontación no es habitual en el Gran Premio fuera de México, lo que alimenta críticas hacia el manejo de la afición local y los mecanismos de seguridad implementados por los organizadores. Los comentarios en redes califican la escena de “surrealista” y señalan que una riña pública durante un evento de esta magnitud afecta la imagen del deporte y de la propia Ciudad de México como sede internacional.

La reputación del Gran Premio y la imagen de Ciudad de México como sede mundial dependen de que este tipo de escenas no se vuelvan parte del espectáculo, así lo señalaron varios internautas en redes sociales.