Se pelean diputado federal y ex funcionario de Colima ¡Y no fue en tribunas!: Video Viral

La civilidad política fue puesta en entredicho este jueves en Colima, luego de que se viralizara un video mostrando una acalorado pleito callejero entre el diputado federal morenista Leoncio Morán Sánchez y Roberto Moreno Béjar, jefe del Departamento de Fomento Económico del Ayuntamiento capitalino.

El encontronazo, que escaló hasta intentos de agresión física en plena calle Madero del Centro Histórico, ha provocado que ambas administraciones condenen la violencia y se abra una investigación interna para determinar responsabilidades.

El enfrentamiento entre un legislador federal y un funcionario municipal ocurrió lejos de las sedes oficiales, no obstante, la trayectoria pública de los involucrados magnificó el incidente, el cual quedó registrado en video por transeúntes y se difundió rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, se observa a Roberto Moreno, quien además preside la Fundación Lo Mejor de Colima, intercambiar palabras en tono elevado con Morán Sánchez, expresidente municipal de la entidad.

El punto más álgido del altercado ocurrió cuando el funcionario municipal intentó agredir físicamente al legislador, cayendo al piso en un intento fallido y, al levantarse, intentó nuevamente golpear al diputado morenista, logrando atinarle una patada.

Aunque el video capta principalmente el intercambio verbal y la agresión fallida de Moreno, la riña se desató presuntamente cuando el diputado Morán intentó grabar un video para sus redes sociales en el lugar. Hasta el momento, la causa exacta del pleito es motivo de versiones encontradas.

Dan jalón de oreja a los funcionarios pleitistas

El Ayuntamiento de Colima, mediante un comunicado condenó “cualquier tipo de comportamiento que promueva la violencia, la discriminación o el odio, venga de quien venga”, lamentando el suceso y urgiendo a la civilidad.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima emitió un enérgico posicionamiento condenando la agresión contra su diputado federal y exigiendo la remoción inmediata de Roberto Moreno Béjar de su cargo.