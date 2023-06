Llegó el día, después de muchas propuestas de guion (incluidas las del propio Ezra Miller) de guiones rechazados (incluido el del propio Ezra Miller) y múltiples cambios de fecha de estreno por problemas de rodaje o problemas externos al rodaje (incluidos los del propio Ezra Miller) el esperado cambio del universo fílmico de DC ya está en cartelera y sí, valió la pena la espera.

La película se construye gracias a la premisa sacada del cómic “Flashpoint”, pues Barry Allen descubre que puede regresar en el tiempo gracias a sus poderes y toma la decisión de cambiar un evento que lo marcó de por vida, la muerte de su madre, que a su vez, hizo que encarcelaran injustamente a su padre.

No les voy a mentir, ver esta película es un agasajo de principio a fin. Volver a ver a Michael Keaton como Batman después de su última aparición hace 31 años, a Ben Affleck que su primera aparición como el caballero de la noche del DCEU fue hace ya 7, mejor aún, tenerlos en una misma película es irreal, nadie se hubiera imaginado este escenario después de que Keaton hiciera “Birdman” e interpretara al Buitre de Marvel más de una vez, en conclusión, sí, sigo emocionado.

El tema del multiverso está siendo bien aprovechado por la industria y se gana unos cuantos millones o miles de millones cada vez que apelan a nuestra nostalgia, bien jugado. Ezra Miller cumple y te convence que está interpretando a dos versiones de Barry Allen muy diferentes, además de que Sasha Calle hace un muy buen trabajo interpretando a Super Girl.

Recordemos que “Flash” es ahora el reseteo del viejo DCEU, pues Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman) y Ray Fisher (Cyborg) ya no volverán a interpretar a sus respectivos personajes.

La película tiene una historia muy buena, además de ser demasiado disfrutable, mención aparte de que por fin este héroe popular tiene una película propia, yo no podía creer que tantos años y nomás no, vamos, ‘Flash’ ya hasta es un adjetivo calificativo.

Algo que me agrada muchísimo es que no se centra en dar pie a una secuela o a un “crossover”, como nos han querido acostumbrar en estos tiempos con este tipo de películas, aquí no, esta entrega te cuenta algo que tiene un inicio y un final. Me atrevo a decir que es lo mejor que han sacado desde Aquaman, bueeeno, tampoco es que tengamos mucho que ver de ellos.

Hasta acá escucho los pensamientos de los que ya la vieron y sí, concuerdo con ustedes, muchos de los efectos están impresentables, aunque se ven un poquitín mejor que en los tráilers, los paladares más exquisitos los notarán de volada y sí que les incomodará, pero bueno, es el resultado de una producción y postproducción atropellada y muy apresurada. A mi gusto no opaca la película, pero si creo que las quejas principalmente nacerán de este punto.

Para aquellos fans de antaño, fans no tan de antaño y fans contemporáneos, hay muchas, muchas, madre santísima del amor divino, pero muchas sorpresas que los van a hacer saltar de la silla y lo mejor es que no están de a gratis, tienen un verdadero por qué. La película es apta para todo público, pero un amable recordatorio, no lleven bebés, el entorno que envuelve al cine, los altera, lloran, no lo disfrutan ellos, no lo disfrutan ustedes y no lo disfrutamos nosotros, no sean así.

Me despido esperando que puedan asistir al cine y salir tan emocionados como yo, fue una grata experiencia.

Por su atención, gracias totales.

Ficha Técnica

Duración: 2h 24min

Clasificación: +13

Director: Andy Muschietti

Guion: Christina Hodson, Joby Harold

Cast: Michel Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle, Ezra Miller x2

¿En qué idioma recomiendo verla? Inglés y español, en ambos se disfruta

¿En dónde pueden verla? Solo en cines.