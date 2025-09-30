Niños y peatones en peligro por cable eléctrico expuesto en colonia de San José del Cabo

Un cable eléctrico de alto voltaje expuesto mantiene en riesgo a familias de la colonia Villas de Cortés, en San José del Cabo. La situación se prolonga desde hace más de cinco meses sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda los reportes.

Habitantes denunciaron que, pese a múltiples llamadas y visitas presenciales a las oficinas de la CFE, no han recibido ninguna solución.

El denunciante, en representación de al menos seis familias, explicó que el cable está tirado sobre la banqueta de la avenida Burgos, a la altura de los lotes 10 al 14 de la cuarta manzana. Detalló que ya se han registrado descargas eléctricas, lo que incrementa el temor por la seguridad de niños y peatones que cruzan diariamente por la zona.

“Este cable lo pusieron los de la Comisión en una casa de Villas de Cortés y prometieron retirarlo en un mes. Ya pasaron cinco meses y no lo han quitado. Es un riesgo latente de quedar electrocutados. No podemos lavar el carro ni meterlo al garaje. Un vecino lo enterró porque tiene un niño pequeño. En esta temporada de lluvias nadie puede salir tranquilo, todos tenemos miedo de quedar electrocutados”, expresó uno de los vecinos.

Los habitantes insistieron en la urgencia de que la CFE solucione el problema, pues en el área transitan niñas, niños y adolescentes. Con las lluvias recientes y las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, el peligro aumenta, generando un ambiente de constante preocupación entre las familias.