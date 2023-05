Lo peligroso de las banquetas me obliga a caminar por la calle

Uno de los problemas que ciñe a diferentes áreas del Ayuntamiento de La Paz es la falta de supervisión y mantenimiento continuo de los espacios públicos. Esta situación ha afectado a los paceños que visitan los mercados municipales, en especial, el Agustín Olachea.

A sus alrededores se observan registros abiertos, desniveles y escalones en banquetas, rampas de acceso a personas con discapacidad en mal estado, entre otros problemas que ponen en riesgo a los ciudadanos que frecuentan la zona.

Rodolfo González, vecino de La Rinconada, comentó que, para él es más seguro caminar sobre la calle que por la banqueta. Además, que, por la noche la falta de alumbrado público agravan esta situación.

“Ese registro tiene abierto bastante tiempo, y ahorita no se nota porque no hay agua o lluvias, pero cuando hay agua es un mal olor […] El peligro, es otro gran problema, el peligro que puede causar. En la noche no hay luz, una persona puede caer, yo me he caído.

Además, aprovechando, las banquetas. También es un peligro para las personas. Es más seguro, yo por eso vengo en el arroyo, porque las banquetas son un peligro […] Este tipo de problemas de coladeras abiertas, desniveles que está ahí en Aliser, mire, vea la banqueta, no hay banqueta. Está el desnivel, la entrada del estacionamiento del Mercado Municipal Agustín Olachea. Entonces todo ese tipo de problemática, pues es muy grave.”