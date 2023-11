Reportan el peligroso estado del Parque “Miramar” en La Paz

Los vecinos del parque “Miramar”, en la colonia Miramar, se encuentran a la espera de ser atendidos por parte de las autoridades municipales; desde hace una semana, las luminarias se descompusieron y hasta el momento no han sido reparadas.

Estar a oscuras y sin vigilancia trae consigo diversas preocupaciones y peligros por parte de los vecinos, así como de quienes suelen acudir habitualmente; especialmente niños y jóvenes que esperan el transporte público o caminan hacia sus hogares, al salir de la secundaria ubicada justo en frente del parque, al respecto esto fue lo que compartió uno de los vecinos:

“Y vamos a suponer, por ejemplo, en los días que por alguna razón no hay luz, hace falta vigilancia porque las chicas de la escuela salen a las 8, o así muchachitas que andan por ahí, se exponen y eso es peligroso. Y hay muchos muchachitos, así que andan de repente golpeando, todo eso, pero igual porque no hay vigilancia…. Vigilancia, porque hay gente que entre que vienen a ver el fútbol o algo, y se ponen a tomar de ahí para la orilla; y toman. Y aparte de que toman, bueno, no hay ningún problema, pero dejan todo el cocinero ahí”, narró.