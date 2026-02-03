Pemex alerta que no usa las redes sociales para ofrecer empleos ni buscar inversiones

Petróleos Mexicanos lanzó una advertencia pública ante el aumento sostenido de fraudes digitales que utilizan de forma ilegal su nombre, logotipo e imagen institucional para atraer a la ciudadanía con supuestas oportunidades de inversión, empleo, gestorías y venta de bienes, una práctica que ha ganado terreno en redes sociales y plataformas digitales aprovechando la reputación de la empresa productiva del Estado.

La petrolera fue enfática al señalar que no ofrece inversiones por medio de redes sociales, páginas web no institucionales, mensajes directos ni intermediarios, y que cualquier propuesta de este tipo es falsa. Pemex recordó que la única vía para invertir en instrumentos vinculados a la empresa es a través de instituciones financieras legalmente constituidas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que deja fuera cualquier esquema que prometa rendimientos rápidos o garantizados.

El fenómeno, explicó la empresa, no es aislado ni casual. Su peso estratégico en la industria energética nacional la convierte en un blanco recurrente de grupos dedicados al fraude, que replican identidades visuales, crean perfiles falsos y simulan comunicados oficiales para generar confianza y obtener dinero o información personal de las víctimas.

Uno de los mecanismos más utilizados por estos defraudadores es la supuesta venta de bienes o servicios vinculados con Pemex, desde vehículos hasta inmuebles, así como trámites y gestorías inexistentes. La empresa aclaró que no comercializa activos a través de redes sociales ni solicita anticipos o depósitos para concretar operaciones de este tipo, por lo que cualquier solicitud de pago debe considerarse una señal de alerta inmediata.

En el terreno de la contratación de proveedores y servicios, Pemex subrayó que todos los procesos se realizan exclusivamente mediante su portal institucional, sin intermediarios ni gestores externos. Las licitaciones y contratos, precisó, se apegan a la legislación vigente y siguen procedimientos formales y transparentes, lo que descarta cualquier contacto informal o solicitudes de pago para asegurar adjudicaciones.

Respecto a las ofertas laborales, la empresa recordó que su Bolsa de Trabajo es completamente gratuita y que ningún proceso de reclutamiento exige pagos, donativos o cuotas de ingreso. Las entrevistas y evaluaciones son realizadas únicamente por personal autorizado del área de Capital Humano, una precisión clave ante el aumento de falsos reclutadores que prometen plazas a cambio de dinero.

Pemex también alertó sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial para suplantar identidades, crear videos, audios o mensajes aparentemente legítimos y sofisticar los engaños. Ante este escenario, reiteró que toda la información oficial se difunde únicamente a través de su sitio web institucional y de perfiles verificados, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones y no compartir datos personales ni recursos económicos.

La advertencia de la petrolera se suma a un contexto más amplio de crecimiento de delitos digitales en México, donde la confianza en marcas e instituciones públicas es utilizada como anzuelo. En este entorno, Pemex insistió en que la prevención y la verificación de la información son herramientas clave para proteger el patrimonio y la identidad de las personas.

