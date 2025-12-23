Pemex oculta las cuentas de Gas Bienestar: ¿A dónde fue el dinero de los mexicanos?

Pemex decidió proteger con un sello de confidencialidad los estados financieros de su filial Gas Bienestar. La institución estatal rechazó la entrega de datos sobre el presupuesto total asignado a este proyecto de corte social.

Esta opacidad incluye detalles críticos como el número de empleados activos y los balances de pérdidas o ganancias. El hermetismo persiste a pesar de que la marca utiliza infraestructura federal y diversos recursos del erario público para su operación diaria.

La petrolera justifica este bloqueo informativo bajo el argumento de proteger su competitividad dentro del mercado de hidrocarburos. Pemex asegura que esta entidad se rige por el derecho privado y por ello evade las leyes de transparencia vigentes.

¿Por qué Pemex evade la rendición de cuentas?

La administración federal omite la obligación de documentar estos movimientos financieros ante la ciudadanía interesada. La falta de claridad sobre las rutas activas impide conocer el alcance real del programa en el territorio nacional.

¿Cuál es el destino final del Gas Bienestar?

La presidenta Claudia Sheinbaum analiza la posible cancelación de este esquema debido a la estabilización de los precios del gas. El futuro de la inversión es incierto mientras la empresa mantiene bajo reserva su inventario y los planes de expansión.

Esta situación es similar a la de una obra pública financiada por los vecinos donde el constructor se niega a mostrar los recibos de los materiales comprados.

