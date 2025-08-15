Pemex confirma desabasto de gasolina en CDMX

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este jueves un desabasto de gasolina en la Ciudad de México (CDMX) y su zona conurbada, señalando que la situación se debe a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a la disponibilidad reducida de autotanques. La información fue difundida mediante una tarjeta oficial de la empresa.

La petrolera detalló que las afectaciones son temporales y que ya se han implementado medidas inmediatas para reforzar el suministro. Entre estas acciones, se prevé la incorporación de unidades adicionales de reparto en las próximas horas, lo que permitirá incrementar la operación en estaciones de servicio de la capital.

En su comunicado, Pemex enfatizó que los trabajos de mantenimiento y la logística del transporte son factores clave que han limitado la distribución de combustible, pero aseguró que el abasto se normalizará en cuanto se reincorporen las unidades faltantes.

La empresa reafirmó su compromiso de garantizar un suministro seguro, eficiente y continuo para los consumidores, asegurando que sus equipos trabajan de manera ininterrumpida para resolver el problema.

El desabasto no solo ha afectado a la CDMX, sino que también se ha extendido a zonas conurbadas cercanas, generando preocupación entre usuarios y transportistas que dependen del suministro constante de gasolina.

Especialistas en logística energética explicaron que este tipo de interrupciones suele resolverse rápidamente siempre que se mantenga la coordinación en el transporte de combustibles y los trabajos de mantenimiento se realicen sin contratiempos.

El público ha mostrado inquietud por la falta de disponibilidad de gasolina, y algunas estaciones en la CDMX comenzaron a limitar el despacho por turno para garantizar que todos los usuarios tengan acceso al combustible disponible.

Pemex indicó que continuará monitoreando la situación de manera permanente y que los avances dependerán de la pronta reincorporación de unidades de transporte y del restablecimiento de autotanques en las rutas de distribución.

