Pemex entrega a Slim nuevo contrato mixto en Macavil y refuerza alianza energética en el sur del país

La adjudicación del contrato mixto del campo terrestre Macavil a una empresa de Carlos Slim confirma un giro estratégico de Pemex para apuntalar su producción de gas y condensados mediante asociaciones con capital privado, en un momento en que la petrolera enfrenta presiones financieras y operativas que la obligan a compartir riesgos sin perder el control de los proyectos.

El campo Macavil, descubierto en 2024 en el sur del país, forma parte del nuevo esquema de contratos mixtos impulsado por Pemex, que garantiza a la empresa productiva del Estado al menos 40% de participación, y cuya implementación se aceleró a finales de 2025 como parte de su reordenamiento operativo y financiero.

La entrada de Slim a Macavil representa una extensión natural de su creciente presencia en el sector energético mexicano, donde su conglomerado ha pasado de ser un actor marginal a un socio recurrente de Pemex, particularmente en proyectos de gas natural y en campos considerados estratégicos para estabilizar la producción nacional.

La asignación de Macavil se suma al acuerdo firmado en septiembre del año pasado entre Pemex y Grupo Carso para financiar la perforación de hasta 32 pozos en Ixachi, el mayor yacimiento de gas natural del país, operación valuada en hasta 1,990 millones de dólares y clave para sostener el abasto energético en el Golfo de México.

La relación entre Slim y Pemex también se extiende a proyectos de mayor envergadura, como el campo marino Zama, donde el empresario participa a través de Talos México junto con Harbour Energy y la petrolera estatal, en uno de los descubrimientos más relevantes tras la reforma energética que posteriormente fue parcialmente revertida por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la presidente Claudia Sheinbaum.

Zama, junto con Trión y el histórico campo Maloob, integra el núcleo de apuestas de Pemex para elevar su producción de crudo, actualmente en torno a 1.66 millones de barriles diarios, en un contexto donde la reposición de reservas y la eficiencia operativa se han convertido en prioridades inaplazables.

Macavil, aunque de menor escala, aporta cifras relevantes: cuenta con reservas probadas de siete millones de barriles de condensado y 73 mil millones de pies cúbicos de gas natural, además de reservas posibles que elevan el potencial a 34 millones de barriles de condensado y 409 mil millones de pies cúbicos de gas, con una meta de producción acumulada de 27.5 millones de barriles y 393 mil millones de pies cúbicos hacia 2045.

El plan estratégico de Pemex para los próximos cinco años prevé que este campo alcance un pico de producción de 14 mil barriles diarios de crudo en 2028, lo que lo convierte en una pieza complementaria dentro del rompecabezas energético nacional, particularmente en el fortalecimiento de la producción terrestre.

La mayor cercanía entre Slim y Pemex ocurre en paralelo al llamado del empresario a invertir junto con la petrolera estatal, que arrastra una pesada deuda financiera y con proveedores, y que ha recurrido a esquemas de asociación para mantener activos proyectos que por sí sola tendría dificultades para desarrollar, en una relación que trasciende coyunturas políticas y se ha mantenido bajo distintos gobiernos.

