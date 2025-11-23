Pemex aclara motivos de felicitación a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo

La felicitación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Fátima Bosch Fernández, ganadora de Miss Universo 2025, generó atención y cuestionamientos en redes sociales, lo que motivó a la paraestatal a emitir una aclaración sobre el mensaje publicado en sus redes oficiales.

En el comunicado, Pemex escribió: “La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025”, agregando: “un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión”. La empresa explicó que la felicitación se debe a que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, ingeniero que ha trabajado en Pemex durante décadas y ha ocupado distintos cargos dentro de la compañía.

El 23 de noviembre, Pemex respondió a los señalamientos sobre supuestos vínculos con empresas relacionadas al certamen Miss Universe. La paraestatal aclaró que únicamente tuvo un contrato por 11 meses en 2023 con dos compañías, y que actualmente no mantiene ninguna relación contractual vigente. Además, negó cualquier injerencia con los directivos del certamen y recalcó que la felicitación a Fátima Bosch se realizó únicamente como reconocimiento al entusiasmo popular tras su triunfo.

Pemex subrayó su compromiso con la ética, la integridad y el combate a la corrupción, destacando que la felicitación no implica ningún vínculo comercial ni influencia sobre Miss Universe.

La familia Bosch también tiene presencia en la política mexicana. La tía de Fátima, Mónica Fernández Balboa, es actualmente directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, mientras que su padre, Bernardo Bosch, ingresó a Pemex en marzo de 1998 como Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell, cargo que ocupó hasta 2002.