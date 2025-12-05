Pemex mantiene 70 % de dependencia en gasolina importada pese a refinerías subutilizadas

México continúa dependiendo de combustibles extranjeros para abastecer su demanda interna, y Petróleos Mexicanos (Pemex) no logra revertir esta tendencia. De acuerdo con análisis recientes y cifras oficiales citadas por especialistas, la petrolera estatal mantiene un nivel cercano al 70 % de gasolina importada, a pesar de las inversiones destinadas a modernizar su sistema de refinación.

Según datos revisados por analistas energéticos, Pemex importa diariamente alrededor de 565 mil barriles de combustibles, principalmente gasolina y diésel, lo que representa aproximadamente siete de cada diez litros que consumen los automovilistas mexicanos.

En contraste, las refinerías nacionales —incluyendo la de Deer Park, Texas, adquirida en 2021— sólo aportan el 30 % del consumo.

La dependencia importadora no es nueva, pero se ha acentuado debido a problemas estructurales:

El 75 % del crudo mexicano es pesado, poco compatible con el diseño original de las refinerías nacionales, optimizadas para crudo ligero.

Las plantas operan lejos de su capacidad: la utilización promedio ha rondado entre 45 % y 50 % durante los últimos años.

La infraestructura arrastra décadas de rezago, fallas recurrentes y sistemas que requieren paros constantes por mantenimiento.

Expertos señalan que, mientras las refinerías no se adapten para procesar crudo pesado ni se actualicen con tecnología de conversión profunda, el país seguirá obteniendo bajos rendimientos de gasolina.

Inversiones que no se traducen en independencia energética

El gobierno ha impulsado un plan de autosuficiencia que incluye:

la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR),

la compra de la refinería Deer Park,

y la construcción de la Refinería Olmeca (Dos Bocas).

Sin embargo, los resultados aún no se reflejan en la producción nacional de combustibles. Las rehabilitaciones han tenido avances limitados, la capacidad instalada sigue sin aprovecharse plenamente y Dos Bocas aún no opera en los niveles prometidos.

Analistas advierten que la estrategia de importar gasolina mientras se intenta rescatar refinerías antiguas representa una presión fiscal para Pemex y para el gobierno federal. La empresa enfrenta:

altos costos por importación,

producción insuficiente,

deuda creciente

y un mercado interno en alza.

La meta de autosuficiencia energética, recalcan especialistas, luce cada vez más lejana si no se reconfigura el modelo de refinación y no se replantean las inversiones.

El contraste es contundente: México es productor de petróleo, pero carece de infraestructura eficiente para convertirlo en combustibles. Este desequilibrio mantiene al país atado a proveedores extranjeros, aun cuando se presume capacidad y recursos para producir internamente.

