Pemex pierde 5 veces el presupuesto de Salud: ¿Dónde quedó el dinero?

Los apoyos financieros extraordinarios que se canalizaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) han generado un efecto devastador en las finanzas del Gobierno federal. Un reciente estudio publicado por México Evalúa revela que la empresa petrolera causó un faltante masivo de 284 mil millones de pesos (mmdp) en los ingresos netos entre enero y octubre de 2025.

La magnitud de este desequilibrio resulta alarmante, dado su impacto inmediato y visible en el gasto público. Este hueco presupuestario equivale a casi cinco veces la asignación completa destinada a la Secretaría de Salud (SSA) durante ese mismo periodo.

Aunque la Federación logró incrementar su recaudación mediante impuestos y otros rubros no petroleros, el balance final se inclinó hacia un déficit profundo. Pemex aportó solamente 204 mmdp a la Federación, pero recibió 386 mmdp en transferencias extraordinarias, lo que resultó en un saldo neto negativo de 182 mmdp.

¿Lograron los impuestos cubrir el brutal desplome de los ingresos petroleros?

Los ingresos tributarios mostraron un desempeño robusto en los primeros diez meses del año, superando el calendario programado en 90 mil millones de pesos. Además, los ingresos no tributarios no petroleros también excedieron lo esperado en 43 mmdp, sumando un total de 133 mmdp adicionales a las arcas federales.

Sin embargo, esta ganancia se vio completamente anulada por la severa caída en los resultados petroleros netos. El Gobierno esperaba obtener 234 mmdp netos de la renta petrolera para octubre; en cambio, el resultado final quedó 417 mmdp por debajo de esa meta debido a los apoyos adicionales inyectados a la empresa.

¿Qué dependencias federales sufren recortes por el boquete de Pemex?

Este déficit de 284 mmdp se refleja directamente en recortes o demoras en el ejercicio del gasto en múltiples secretarías, según detalla el análisis de México Evalúa. La Secretaría de Salud, por ejemplo, presentó un subejercicio del 26%, lo que significa 15.2 mmdp que no se ejecutaron.

Otras carteras fundamentales padecieron fuertes afectaciones, poniendo en evidencia la presión generada por el faltante presupuestario. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) gastó 29.1% menos de lo programado, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) recortó su presupuesto en 29.2%.

La única excepción a la tendencia de recortes fue la Secretaría de Energía (Sener). El gasto de Sener superó lo aprobado originalmente en un 181% para facilitar los apoyos adicionales a Pemex.