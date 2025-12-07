Peña Nieto confirma que su estancia en México no será permanente

Tras regresar a México después de siete años en el extranjero, el expresidente Enrique Peña Nieto aclaró que su estancia no será permanente. La información fue difundida por el periodista Mario Maldonado, autor del libro “Confesiones desde el exilio”. La obra reúne conversaciones recientes con el exmandatario.

Peña Nieto volvió por motivos estrictamente familiares. Su principal razón fue visitar a su madre, quien enfrenta problemas de salud. Según Maldonado, el expresidente expresó interés en pasar más tiempo en México. Aun así, no ha decidido si establecer aquí su residencia definitiva.

Hasta ahora, Peña Nieto no ha emitido una declaración pública directa. La aclaración sobre su posible retorno definitivo provino únicamente del escritor. La presencia del exmandatario reactivó especulaciones políticas y mediáticas. También abrió dudas sobre su impacto en el PRI rumbo al próximo ciclo electoral.

Por ahora, Peña Nieto mantiene su postura. Su regreso es temporal y responde solo a asuntos personales.