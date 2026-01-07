Pensión Adultos Mayores: miércoles 7 de enero cobran con aumento quienes tienen apellido con C

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inició 2026 con un ajuste al alza que impacta directamente en millones de hogares, al elevar el apoyo bimestral de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos. El incremento marca el arranque del calendario de pagos del año y refuerza el papel de este programa como uno de los principales soportes económicos para la población de 65 años o más.

La dispersión del primer pago correspondiente al bimestre enero–febrero comenzó el lunes 5 de enero bajo un esquema escalonado que busca orden y certidumbre. Este mecanismo, basado en la letra inicial del apellido paterno, permite evitar aglomeraciones y garantiza que los depósitos se realicen de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El miércoles 7 de enero se convierte en una fecha clave dentro de este calendario, ya que corresponde al turno de las personas adultas mayores cuyo apellido paterno inicia con la letra C. Para este grupo, el depósito del apoyo se refleja de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales ni visitas a módulos o sucursales.

El monto que reciben los beneficiarios en esta primera dispersión del año es de 6 mil 400 pesos bimestrales, resultado del ajuste anunciado para 2026. La actualización responde al mandato constitucional de proteger el poder adquisitivo de las personas adultas mayores frente al aumento en el costo de vida.

El esquema de pagos continuará activo durante todo enero, avanzando de manera progresiva por cada letra del alfabeto hasta concluir el día 28. Con ello, el programa busca asegurar que la totalidad de los derechohabientes reciba el recurso en tiempo y forma, sin rezagos ni discrecionalidad.

Para quienes tengan dudas sobre la fecha exacta de su depósito, el Gobierno de México mantiene habilitada la consulta del calendario oficial en línea. Con solo ingresar la CURP en el portal de Bienestar, los beneficiarios pueden confirmar el día asignado según su apellido y verificar que el pago se realizará exclusivamente en su tarjeta.

El uso de la Tarjeta del Bienestar es un componente central del programa, ya que permite retirar el dinero sin comisiones en los cajeros del propio banco y refuerza el principio de entrega directa del apoyo, sin intermediarios ni condicionamientos.

Con el nuevo monto, las personas adultas mayores recibirán a lo largo de 2026 un total anual de 38 mil 400 pesos, una cifra que representa un alivio económico relevante para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios.

La meta gubernamental para este año es alcanzar a 14.1 millones de derechohabientes, consolidando a la pensión como uno de los pilares sociales más amplios de México y como una herramienta clave de redistribución del ingreso en favor de la población envejecida.

