Pensión Bienestar: calendario tentativo de pagos enero 2026 para beneficiarios

Las autoridades mantienen tentativo el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el primer bimestre de 2026, con fechas estimadas desde el lunes 5 hasta el miércoles 28 de enero. Bienestar no ha publicado oficialmente las fechas definitivas de dispersión del recurso, por lo que los beneficiarios del programa social deberán estar pendientes de los canales oficiales para confirmar el cronograma.

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más relevantes del Gobierno federal, dirigido a personas adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarias del subprograma Mujeres Bienestar, con apoyo económico bimestral para fortalecer la economía familiar.

Lee más: Detectan convocatorias falsas sobre programas del Bienestar en Baja California Sur

Fechas probables de pago

El calendario tentativo de pagos Bienestar asigna la dispersión de recursos según la inicial del primer apellido de los beneficiarios, empezando en la primera semana de enero de 2026. Estas fechas podrían ajustarse antes de la publicación oficial de la Secretaría del Bienestar:

Lunes 5 de enero | A

Martes 6 de enero | B

Miércoles 7 de enero | C

Jueves 8 de enero | C

Viernes 9 de enero | D, E, F

Lunes 12 de enero | G

Martes 13 de enero | G

Miércoles 14 de enero | H, I, J, K

Jueves 15 de enero | L

Viernes 16 de enero | M

Lunes 19 de enero | M

Martes 20 de enero | N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero | P, Q

Jueves 22 de enero | R

Viernes 23 de enero | R

Lunes 26 de enero | S

Martes 27 de enero | T, U, V

Miércoles 28 de enero | W, X, Y, Z

(Las fechas se cuentan con el 1 de enero de 2026 como día inhábil por ser feriado oficial.)

Los beneficiarios y público interesado deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales para planificar el cobro del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 y consultar cualquier cambio en el cronograma a medida que se acerquen las fechas estimadas.