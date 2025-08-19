Pensión del Bienestar inicia registro para hombres mayores de 65 años este lunes (video)

Este lunes comenzó el registro para la Pensión del Bienestar, dirigido a los Hombres que ya hayan cumplido los 65 años de edad. El anuncio fue realizado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria recordó que el programa otorga 6 mil 200 pesos bimestrales a los adultos mayores que se integren a este esquema social. Subrayó que, mientras las mujeres quedan inscritas de manera automática al cumplir 60 años, en esta ocasión el proceso está destinado principalmente a los varones que llegan a los 65 años.

El periodo de registro para la Pensión del Bienestar estará abierto hasta el 30 de agosto y se llevará a cabo en los módulos oficiales. Para completar el trámite, los interesados deberán presentar cinco documentos: identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP actualizada y un número telefónico de contacto.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la inscripción se realizará conforme a un calendario basado en la inicial del apellido paterno. De esta manera, los días lunes podrán acudir quienes tengan apellidos con A, B o C; los martes corresponderá a D, E, F y G; los miércoles a I, J, K, L y M; los jueves a N, Ñ, O, P y R; mientras que los viernes será el turno de S, T, U, V, W, X, Y y Z. Finalmente, los sábados quedarán abiertos para todas las letras.

Ariadna Montiel Reyes enfatizó que los interesados pueden consultar la información completa y la ubicación de los módulos en la página oficial del gobierno: gob.mx/bienestar. También reiteró que el registro es obligatorio para todos aquellos Hombres que este año cumplen los 65 años.

La funcionaria explicó que el beneficio de la Pensión del Bienestar se entregará cada dos meses de manera directa, sin intermediarios, con el propósito de garantizar que el apoyo llegue completo a cada persona adulta mayor.