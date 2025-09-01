Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025: fechas de pago, montos y consulta por apellido

La Secretaría del Bienestar ha anunciado el tan esperado calendario de pagos para el bimestre septiembre-octubre de 2025 de la Pensión Bienestar, beneficiando a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras en todo el país. Los depósitos, que se realizarán de forma directa a través del Banco del Bienestar, comenzaron este lunes 1 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25 de septiembre.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas a través de sus redes sociales, coincidiendo con el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. El objetivo principal es agilizar la entrega de los apoyos económicos y fortalecer la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Calendario Detallado de Pagos de Septiembre 2025 por Apellido

Los pagos se organizan alfabéticamente según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Aquí te presentamos las fechas clave para que sepas cuándo esperar tu depósito:

Lunes 1 de septiembre : Apellidos que inician con la letra A .

: Apellidos que inician con la letra . Martes 2 de septiembre : Apellidos con la letra B .

: Apellidos con la letra . Miércoles 3 y Jueves 4 de septiembre : Apellidos con la letra C .

: Apellidos con la letra . Viernes 5 de septiembre : Apellidos que inician con las letras D, E, F .

: Apellidos que inician con las letras . Lunes 8 y Martes 9 de septiembre : Apellidos con la letra G .

: Apellidos con la letra . Miércoles 10 de septiembre : Apellidos que inician con las letras H, I, J, K .

: Apellidos que inician con las letras . Jueves 11 de septiembre : Apellidos con la letra L .

: Apellidos con la letra . Viernes 12 y Lunes 15 de septiembre : Apellidos que comienzan con la letra M .

: Apellidos que comienzan con la letra . Miércoles 17 de septiembre : Apellidos que inician con las letras N, Ñ, O .

: Apellidos que inician con las letras . Jueves 18 de septiembre : Apellidos con las letras P, Q .

: Apellidos con las letras . Viernes 19 y Lunes 22 de septiembre : Apellidos que inician con la letra R .

: Apellidos que inician con la letra . Martes 23 de septiembre : Apellidos que inician con la letra S .

: Apellidos que inician con la letra . Miércoles 24 de septiembre : Apellidos con las letras T, U, V .

: Apellidos con las letras . Jueves 25 de septiembre: Apellidos que inician con las letras W, X, Y, Z.

Es importante destacar que, para el programa Sembrando Vida, el pago de 6 mil 450 pesos se realizará el 11 de septiembre.

Montos de los Programas del Bienestar para el Bimestre Septiembre-Octubre

Los beneficiarios recibirán los siguientes montos bimestrales, depositados directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos . Este apoyo es para adultos mayores a partir de los 65 años.

: . Este apoyo es para adultos mayores a partir de los 65 años. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos .

: . Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos . Dirigida a mujeres de 63 y 64 años.

: . Dirigida a mujeres de 63 y 64 años. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras : Mil 650 pesos .

: . Programa Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos (jornal mensual).

¿Cómo Consultar tu Fecha de Depósito y Saldo?

Si tienes dudas sobre tu fecha exacta de depósito o necesitas verificar tu saldo, la Secretaría del Bienestar ofrece varias opciones sencillas y seguras:

Página Oficial de la Secretaría del Bienestar : Puedes consultar tu fecha ingresando tu CURP en el portal oficial gob.mx/bienestar.

: Puedes consultar tu fecha ingresando tu CURP en el portal oficial gob.mx/bienestar. Módulos del Bienestar : Personal capacitado puede brindarte asistencia en cualquiera de los Módulos del Bienestar.

: Personal capacitado puede brindarte asistencia en cualquiera de los Módulos del Bienestar. Cajeros Automáticos del Banco del Bienestar : Permiten consultar tu saldo de forma directa.

: Permiten consultar tu saldo de forma directa. Aplicación del Banco del Bienestar: Otra herramienta digital para verificar tu saldo cómodamente.

Avisos Importantes y Recomendaciones Clave para Beneficiarios

Para asegurar una experiencia sin contratiempos, la Secretaría del Bienestar emite las siguientes recomendaciones:

Mantén tu tarjeta del Bienestar en un lugar seguro y verifica que esté activa .

. Consulta regularmente tu saldo a través de cajeros automáticos o plataformas digitales.

a través de cajeros automáticos o plataformas digitales. Si no recibes el depósito en la fecha estimada, acude al módulo correspondiente para recibir asistencia.

para recibir asistencia. Es importante saber que las personas que se registraron en agosto a las pensiones de adultos mayores y Mujeres Bienestar aún no recibirán este pago, ya que la entrega de sus tarjetas está en proceso.

Estos programas son públicos y ajenos a cualquier partido político, y su uso está prohibido para fines distintos a los establecidos.

