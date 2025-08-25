¿Cuándo recibirás tu Pensión Bienestar en Septiembre? Consulta las fechas

México se prepara para la dispersión de un importante apoyo económico. La Secretaría del Bienestar ha delineado un esquema provisional para los pagos correspondientes al bimestre de septiembre y octubre de 2025.

El objetivo central de este calendario, aún en espera de confirmación oficial, es asegurar una entrega ordenada y eficiente de los recursos, previniendo así grandes concentraciones de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

Para ello, la distribución se organiza de manera alfabética, basándose en la inicial del apellido del beneficiario. Aunque la agenda definitiva se anticipa para el 29 de agosto, el plan actual ofrece una guía clara para quienes esperan su apoyo.

Calendario tentativo de la Pensión Bienestar en Septiembre

El esquema provisional, que toma como referencia la programación del mes anterior, establece las siguientes fechas para la entrega de los apoyos, organizadas por la primera letra del apellido:

Lunes 1 de septiembre : Apellidos que comienzan con la letra A.

Martes 2 de septiembre : Apellidos que inician con la letra B.

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre : Beneficiarios con apellidos que empiezan con C.

Viernes 5 de septiembre : Letras D, E, F.

Lunes 8 y martes 9 de septiembre : Apellidos con la letra G.

Miércoles 10 de septiembre : Letras H, I, J, K.

Jueves 11 de septiembre : Apellidos que comienzan con L.

Viernes 12 y lunes 15 de septiembre : Beneficiarios con apellidos que inician con M.

Martes 16 de septiembre : Letras N, Ñ, O.

Miércoles 17 de septiembre : Letras P, Q.

Jueves 18 y viernes 19 de septiembre : Apellidos que inician con R.

Lunes 22 de septiembre : Letra S.

Martes 23 de septiembre : Letras T, U, V.

Miércoles 24 de septiembre : Últimas letras del abecedario, W, X, Y, Z.

Montos y detalles por programa

Los montos de los apoyos económicos varían según el programa social al que pertenezca el beneficiario:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : Recibirán 6,200 pesos por el bimestre.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : El monto bimestral asciende a 3,200 pesos .

Pensión Mujeres Bienestar : Otorgará 3,000 pesos cada dos meses.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras : Los apoyos son de 1,650 pesos bimestrales para menores de cero a cuatro años, y 3,720 pesos bimestrales para niños con discapacidad de hasta seis años.

Los beneficiarios pueden realizar el cobro de sus apoyos en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, con atención de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:30 horas. Los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas