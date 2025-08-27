¿Aumentará la pensión del IMSS bajo la Ley 73 en 2026?

La pensión mínima garantizada para los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS se ha incrementado significativamente en los últimos años.

Este aumento se ha basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024 .

En 2025, la pensión mínima fue de 9,412 pesos mensuales. Si esta tendencia de incremento promedio del 13% anual se mantiene, la pensión mínima podría alcanzar aproximadamente 10,731.70 pesos mensuales en 2026.

¿Qué factores influyen en el aumento de la pensión?

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): El INPC es utilizado para ajustar las pensiones, protegiendo el poder adquisitivo de los pensionados frente a la inflación.

Asignaciones familiares: Los pensionados con dependientes económicos pueden recibir un porcentaje adicional en su pensión. Por ejemplo, un 10% por cada hijo menor de 16 años o hasta los 25 años si está estudiando.

Ajustes automáticos por inflación: Cada enero, el IMSS realiza ajustes automáticos en las pensiones basados en el INPC, asegurando que los pensionados mantengan su poder adquisitivo.

LEER MÁS: ¿Tarjeta INAPAM a partir de qué edad la puedo tramitar?

¿Qué se espera para 2026?

Aunque el gobierno federal aún no ha anunciado oficialmente el monto exacto de la pensión mínima para 2026, se espera que el ajuste continúe siguiendo la tendencia de los años anteriores. Esto implicaría un aumento en la pensión mínima garantizada, beneficiando a los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS.

¿Cómo puedes prepararte?

Revisa tu estado de cuenta: Consulta cuántas semanas cotizadas tienes y si cumples con los requisitos para recibir la pensión mínima garantizada.

Mantén actualizada tu información: Asegúrate de que tus datos personales y familiares estén actualizados en el IMSS para poder acceder a las asignaciones familiares si corresponde.

Consulta con tu Afore: Verifica si tienes derecho a alguna pensión adicional o si puedes mejorar tu pensión acumulando más semanas de cotización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.